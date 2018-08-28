تستضيف مصر مؤتمر "الأسمنت العالمي - إنترسيم" بالاشتراك مع غرفة صناعة مواد البناء خلال الفترة من 17 – 19 سبتمبر 2018، لإلقاء الضوء على التطورات في إنتاج وتجارة الأسمنت العالمية.

ويضم المؤتمر مجموعة واسعة من العروض وتحليلات ومناقشات سوقية من محترفين داخل صناعة الأسمنت لتغطية التطورات فى إنتاج وتجارة الأسمنت فى كل من مصر وقارة أفريقيا، حيث تعتبر مصر سادس أكبر منتج للأسمنت على مستوى العالم.

وقال مالكوم شيلبورن، الرئيس التنفيذي للمؤتمر إن المؤتمر يقام في مصر لأول مرة منذ 4 سنوات، وأن صناعة الأسمنت المصرية ستلعب دورًا محوريًا في برامج التنمية وكذلك في كل مشروعات البنية التحتية بالبلاد والمنطقة ككل.

وقال مدحت إسطفانوس، رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات، إن استضافة مصر للمؤتمر بمثابة تجسيد لمكانتها في صناعة الأسمنت عالميًا.