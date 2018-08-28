قررت نيابة الهرم، بإشراف المستشار حاتم فاضل، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة حبس عاطلين لمدة 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة محل مشغولات ذهبية.

وتبين من التحقيقات أن وراء ارتكاب الواقعة، مسجل خطر"عادل.م" 41 سنة، وصديقه "وليد.ف" 39 سنة سرقا كمية من المشغولات الذهبية قيمتها تقدر بـ"نصف مليون جنيه"، وفرا هاربين إلى محافظة الفيوم، محل إقامة المتهم الرئيسي وتمكنت الشرطة من ضبطهما.

وأوضحت التحقيقات، التي أشرف عليها المستشار نهاد أبو النصر، رئيس النيابة الكلية، أن المتهم كان قد راقب المحل عدة أيام، ثم استعان بصديقه واستأجرا سيارة ملاكي، وحضرا من الفيوم، وتوجها إلى المحل، وكسر الباب بـ"عتلة"، واستوليا على مشغولات ذهبية تقدر قيمتها، بنصف مليون جنيه، وفرا هاربين.

وبفحص كاميرات المحل، وعدد من المشتبه فيهم، توصلت تحريات اللواء محمد الألفي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد أسامة عبد الفتاح رئيس المباحث الجنائية لقطاع غرب الجيزة، والعقيد محمد راسخ مفتش مباحث الهرم، والمقدم محمد الصغير، رئيس مباحث الهرم، أن وراء ارتكاب الواقعة، المتهمين، وأن المتهم الرئيسي سبق اتهامه فى 35 قضية سرقة مساكن ومحلات تجارية، فى نطاق محافظتي الجيزة، والفيوم، وبإلقاء القبض عليهما ومناقشتهما، أرشدا عن مكان المسروقات وأداة الجريمة، وأمر اللواء إيهاب مختار حكمدار الجيزة، بتحرير محضر بالواقعة.