جدد بريان هوك، المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران، مطالب الولايات المتحدة الأمريكية من إيران.

وقال هوك، إن النظام الإيراني يقمع الحريات الدينية ولايتساهل مع أي أفكار جديدة في المجتمع، مشبها إياه بالمافيا.

وأضاف المبعوث الأمريكي لشؤون إيران خلال مؤتمر صحفي بثته فضائية "سكاي نيوز"، أن النظام ينهب أموال الشعب الإيراني باسم الدين، وأن المرشد الإيراني وأفراد الحرس الثوري يملكون ملايين الدولارات ويقمع الشعب الإيراني منذ عام 1979

وتابع أن طهرن تدعم الحوثيين بالصواريخ لقصف الرياض بالرغم من أن الشعب الإيراني طالب النظام بالانسحاب من سوريا.

وشدد هوك على إيران بضرورة السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش مواقعها النووية في أي وقت، ووقف تطوير صواريخها الباليستية ووقف تخصيب اليورانيوم، كذلك سحب كل القوات الخاضعة لها في سوريا ووقف إيواء عناصر القاعدة.