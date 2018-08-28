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محمود مسلم يكتب: تقدم الخارج.. الحكومة أم الشعب؟!

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مميش يستقبل وفدا من شباب أقباط المهجر

مميش يستقبل وفدا من شباب أقباط المهجر

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