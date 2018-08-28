نظمت محافظة الجيزة، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، قافلة طبية شاملة استهدفت مواطني جزيرة الوراق، بحي الوراق ومستمرة لمدة يومين.

وقال اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، إن القافلة تأتي في إطار التعاون الدائم بين المحافظة ووزارة الصحة في تنفيذ قوافل طبية بالقرى الأكثر احتياجا للقيام بالكشف المجاني على المواطنين وتقديم العلاج اللازم لهم.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن القافلة مستمرة على مدار يومين وشهدت في اليوم الأول إقبال كثيف من المواطنين، حيث تم الكشف على جميع المترددين على العيادات في كل التخصصات "العظام، والأسنان، وأمراض النسا، والباطنة، والجلدية، والأطفال، والجراحة والمسالك والتحاليل، وإجراء تحليل فيروس سي وأيضاً تجريع الأطفال من سن 3-13 عاما، إضافة إلى تحرير قرارات علاج على نفقة الدولة".

وأوضح الدالي، أن وزارة الصحة والسكان ساهمت في توفير الأدوية اللازمة للحالات المرضية بالمجان وتحويل الحالات، التي تستدعى للمستشفيات، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيفية حول كيفية تجنب الأمراض وإقامة معرض منتجات نوادي المرأة.