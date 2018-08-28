نفت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، ما تردد عن قيام مستشفى المطرية التعليمية بتغطية مريض بـ"أكياس مهملات".

وقال الدكتور محمد صفي الدين، مدير عام المستشفى، إن المواطن "محمود س. ف"، دخل المستشفى يوم السبت الماضي، وكان يعاني من "خراج بالإليه"، ودخل العيادة الخارجية بالمستشفى، ليتم إجراء الفحوصات اللازمة، وتحويله للعمليات.

وأضاف مدير المستشفى، في بيان صادر عن الهيئة منذ قليل، أن المريض عقب إفاقته من العمليات، وقبل مغادرته لمنزله، انتابته حالة هيستيرية، وأبدى تصرفات غريبة مثل خلع ملابسه، وإجراء أفعال شاذة، ثم غطى نفسه بـ"أكياس مهملات".

وواصل: "وعندما حاول رجال الأمن منعه من أفعاله، وتهدئته، تعدى عليهم، كما أحدث إصابات في أخيه عندما حاول تهدئته".

ولفت إلى أن نفس المريض حاول الهروب قبل دخول العمليات بالمستشفى.