"الجسر العربي" تستعد لنقل الحجاج عن طريق الخط الملاحي "نويبع - العقبة"

قال اللواء يسري الأخرس، نائب رئيس شركة "الجسر العربي للملاحة" المملوكة لمصر والأردن والعراق، إن الشركة استعدوا تماما لنقل جميع أفواج الحجاج العائدين من الأراضي المقدسة من المملكة العربية السعودية إلى الأردن ومن ثم نقلهم عبر عبارات الجسر العربى للملاحة عن طريق الخط الملاحي "نويبع - العقبة".

وأشار "الأخرس"، في بيان صحفي، إلى أن الشركة اتخذت إجراءات مشددة بالتنسيق مع السلطات الأردنية فى ميناء العقبة تضمنت إنهاء الإجراءات الخاصة بالحجاج وصعودهم إلى العبارات خلال وقت قصير.

وأكد "الأخرس" تشكيل غرفة عمليات بالشركة لتلقى جميع شكاوى خلال عودة أفواج الحجاج من السعودية، لافتا إلى أنه جري أيضا توفير جميع الخدمات المميزة لجموع الحجاج عبر عبارات الجسر العربى للملاحة، وأنه يتم إجراء اختبارات للعبارات بشكل دائم، كما يتم التأكد من نظم الأمان بالتنسيق مع هيئتي السلامة البحرية المصرية والأردنية.

وأضاف أنه تم تجهيز ساحة الركاب بكل الإمكانات التي تحقق الراحة للركاب، منوها إلى أن أول فوج يصل للساحة، اليوم، وبواخر الجسر العربي "آيلة 900 راكب، الأميرة 650، سيناء 700"، بإجمالي 2250 راكبا في الرحلة، سوف تقوم بنقل الركاب.

وأضاف نائب رئيس "الجسر العربي" أن إمكانيات البواخر تمكنها من عمل حتى 3 رحلات مكوكية في حالة زيادة أعداد الوصول من الحجاج، طبقا للمخطط يصل اليوم لـ19 باص بإجمالي 809 حجاج.