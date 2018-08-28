نظم قطاع شئون التعليم والطلاب بجامعة المنصورة، بالتعاون مع لجنة التواصل الطلابي واتحاد طلاب الجامعة، ملتقى طلاب جامعة المنصورة بمعسكر الطلاب الدائم بجمصة، وذلك خلال الفترة من 26 حتى 30 أغسطس 2018.

فيما تضمنت فعاليات الملتقى أنشطة ثقافية وفنية وعلمية ورياضية وورش عمل لتنمية مهارات الطلاب، وتم التعريف بأنشطة الملتقى للطلاب المشاركين من مختلف الكليات من خلال د. أحمد العدل، ود. سماح السعيد، ود. ولاء عبد الفتاح، مسؤولي التواصل الطلابي بمختلف كليات الجامعة، وبمشاركة الطالب أحمد الإتربي، رئيس اتحاد طلاب الجامعة.

وتلاها ورش عمل في الحوار قدمها سفراء الحوار من المعهد الدنماركي المصري للحوار، والذى يهدف لنشر وتعزيز التفاهم السياسي والثقافي بين مصر والدنمارك وأوروبا والعالم العربي.

فيما قام 12 مدرب وميسر من السفراء بتيسير 4 ورش عمل، قام فيها المشاركون من طلاب الجامعة بالحديث في موضوعات مختلفة تهمهم، والتي تمثلت في أهمية الحوار في حياتهم اليومية، وقد تعلم المشاركون ثقافة الاختلاف وعدم الحكم المسبق على الآخرين.

كما تضمنت الفعاليات ورشة عمل عن كيفية التقدم لمنح دراسية بالخارج، حاضر خلالها الدكتورة سماح السعيد، مدرس مساعد بكليه الآداب، وتلاها نشاط ترفيهي بشاطئ جمصة، تضمنت بعض المسابقات والألعاب الرياضية والترفيهية.