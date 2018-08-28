أشرف اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، بالتنسيق مع وزير البترول، على تدشين منظومة جديدة بأحدث التقنيات والوسائل، للقضاء على أي تسرب بترولي داخل المحافظة، ومنع أي بقع زيتية من الوصول للشواطئ .

وأوضح المحافظ، خلال اجتماع، ظهر اليوم، بمقر الديوان العام، مع ممثلي شركة "بتروسيف" ومحميات البحر الأحمر، أن أهمية هذه المنظومة الجديدة تأتي لما يسببه التلوث البترولي من أضرار في التأثير على السياحة بالمحافظة، وخلق حالة من عدم الرضا لدى السائحين حول حفاظ الدولة على البيئة حيث اعتماد المحافظة بشكل كبير على السياحة الشاطئية والتي يمكن أن تدمر هذه البقع الزيتية الشعاب المرجانية والكائنات البحرية رأس مال الأنشطة السياحية بالمحافظة .

وخلال التنسيق الذي جرى بين المحافظ ووزير البترول، اكد المحافظ أن المنظومة ستتم بشكل تقني وعملي بمستوى متقدم من خلال إنشاء نظام إنذار للتبليغ الفوري عن لأي تسرب بترولي في أي موقع بالبحر، وعمل نظام مناوبة يومي أو أسبوعي بالمواقع الجغرافية ، وأن تقوم شركة "بتروسيف" بالتنسيق مع جميع شركات البترول، لتوافر المعدات التي تسمح بمحاصرة البقعة الزيتية فور حدوثها، لحين انتقال شركة "بتروسيف" إلى موقع التسريب

كما اكد المحافظ على شركة بتروسيف بتوفير المعدات اللازمة التي يمكن تحميلها على المركب للوصول إلي منطقة التلوث ومنع وصول البترول للشاطئ مع تقدير الوقت اللازم لهذا .

وجه عبدالله بتعاون شركة بتروسيف و جهاز شئون البيئة ومحميات البحر الأحمر مع المحافظة بتنسيق مباشر لاحتواء الأزمة حين حدوث أي تسرب بترولي ومحاصرته ومنعه الوصول إلى الشاطئ للقضاء على التلوث البترولي نهائيا ، مؤكدا أن المحافظة لن تتوانى عن تقديم كافة المساعدات والإمدادات والتسهيلات اللازمة لإنجاح المنظومة والحفاظ على البيئة .