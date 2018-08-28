قال بليغ أبوعايد، الناقد الرياضي، إن حدود معرفة اتحاد الكرة عن الاحتراف تقتصر على "قعدات المصاطب"، كما أنهم لا يعرفون أي شيء عن حقوق الرعاية.

وأضاف "أبوعايد"، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، على قناة "تن"، أن اللاعب محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، فوجئ بصورته على الطائرة قبل السفر إلى روسيا، واتهم بعدم الوطنية عندما طالب بإزالتها، موضحًا أن اتحاد الكرة يفتقد للنظام المؤسسي.

وتابع: "صلاح قيمته مثل ميسي ورونالدو، ويجب منحه حقوقه، وهو منتج وسلعة، وتسويقه بشكل صحيح يعود بفوائد على مصر".