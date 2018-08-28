قال الدكتور أحمد الأنصاري، مدير مشروع إنهاء قوائم انتظار مرضى الحالات الحرجة، إن جراحات الحالات الحرجة عبء على أي نظام صحي، لأن تكلفتها عالية وتحتاج أطباء وفرق طبية متخصصة جدا، فهذه النوعية تحدٍ لأي نظام.

وأضاف مدير مشروع إنهاء قوائم انتظار مرضى الحالات الحرجة، خلال استضافته على شاشة "إكسترا نيوز"، أن هناك أكثر من طريقة للتواصل مع المرضى سواء الموقع الإلكتروني أو الخط الساخن 15300 بالإضافة إلى أن كل مستشفى يدخل القوائم الخاصة به.

وتابع: "بنتعامل مع مرضى من نوعين سواء تأمين صحي أو إقرار علاج على نفقة الدولة".