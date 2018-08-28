قالت ليلى رحال، الكاتبة والإعلامية الإماراتية، إن احتفال الإمارات بيوم المرأة يأتي في إطار خطوات مدروسة وممنهجة لتمكين المرأة، مشيرة إلى أن المرأة الآن في الإمارات العربية تخطت فكرة المنافسة الداخلية، وباتت تنافس على الصعيد العربي والعالمي على جميع المراتب.

وأضافت "رحال"، خلال لقاء لها على فضائية "الغد" الإخبارية، مع الإعلامية سهام عبد القادر، أن نجاح المرأة في دولة الإمارات يعود إلى "الشيخ زايد" وأم الإمارات الشيخة فاطمة، وكل الشيوخ الذين ساعدوا مشروع المرأة، لكي تنافس وتضاهي في الدولة.

وأشارت إلى أن المرأة في الإمارات أصبحت ندا للرجل في كل المناصب، واعتلت كل المناصب في كل المجالات، مشيرة إلى أن الامارات سبّاقة في إنشاء أول جامعة لتأهيل أمهات صالحات في إمارة الشارقة.

وأوضحت أن السياسات الحكيمة والمدروسة والممنهجة من القيادة الإماراتية تُعد سببا رئيسيا في تلك المنافسة للمرأة، مشيرة إلى أن هناك خطوات مدروسة ومن بينها اختيار وزيرة للسعادة وليس رجلا.