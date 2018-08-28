قال المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، المستشار محمد سمير، إن النيابة الإدارية، ستعلن صباح غد الأربعاء، نتائج التحقيقات الخاصة بالقضية رقم 112 / 2018، والخاصة بحادث خروج القطار رقم 986 عن القضبان وانقلاب عدد من العربات بمحطة المرازيق يوم 13 يوليو 2018، وذلك خلال بيان صحفي.

وأضاف المتحدث، أنه سوف يرفق بالبيان تقريرًا مفصل أعدته النيابة، تضمن أوجه القصور والإهمال التي تكشفت خلال التحقيقات وآليات علاجها وفق منظومة شاملة لضمان عدم تكرار مثل تلك الحوادث.

وفيما يتعلق بالمسؤوليات المباشرة عن يوم الحادث، أكد المتحدث أن النيابة الإدارية أرجأت البت فيها انتظارًا للتحقيقات الجنائية التي تجريها النيابة العامة في هذا الصدد.

وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن سقوط ثلاث عربات من قطار 986 مكيف القاهرة قنا، بحوش محطة المرازيق خط "القاهرة السد العالي".