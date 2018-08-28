عثر أهالي قرية المقاطعة التابعة لمركز السنبلاوين، بمحافظة الدقهلية، اليوم، على جثة سيدة مقتولة وملقاه داخل ورشة ميكانيكي بالقرية.

وتلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من العميد عصام رضوان، مأمور مركز شرطة السنبلاوين، يفيد بورود إشارة من "نقطة شرطة غزالة" ببلاغ من بعض الأهالي بالقرية بالعثور على جثة سيدة في العقد الثالث من العمر مسجاة على الأرض وليست بها أي أثار لإصابات ظاهرة داخل ورشة ميكانيكي "دراجات نارية وتوك توك".

وعلى الفور، انتقل الرائد أحمد النجار، رئيس مباحث المركز، إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين وجودة جثة هامدة لسيدة تدعى "هناء. ا"، 28 سنة، وبالفحص تبين أن المجني عليها تقيم بعزبة "عثمان رمزي" التابعة لقرية غزالة ومتزوجة من المدعو "إ. م. س"، خفير نظامي، وهي أم لثلاثة بنات.

وتبين من التحريات أن صاحب الورشة ويدعى "م. ف. أ." ، 39 سنة، اتصل بأحد أشقاء المجني عليها، واخبره بوجودها لديه بالورشة، وعندما علم صاحب الورشة بإبلاغ الشرطة فر هاربًا مستقلا دراجة نارية.

وأكد شهود العيان أن صاحب الورشة كان على خلافات قديمة مع أهل المجني عليها وجرى القبض عليه في قضية سلاح ناري وترك قريته غزالة وقام بفتح ورشة ميكانيكا بقرية المقاطعة على إثر تلك الخلافات .

حرر عن ذلك المحضر اللازم ، وأخطرت النيابة العامة التي قررت انتداب الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاه.

وتكثف مباحث السنبلاوين من جهودها لكشف غموض الواقعة وضبط صاحب الورشة .