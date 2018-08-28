أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، عن إدراج مبلغ 10 ملايين جنيه لميزانية وزارة الصحة كقيمة مالية أولية لاستكمال الإنشاءات بالعيادات الخارجية ووحدة الغسيل الكلوي بمستشفى دمياط العام، وذلك بعد توقف المشروع لفترة طويلة .

وبحسب بيان المحافظة، اليوم، جرى اعتماد مبلغ 7.5 ملايين جنيه لأعمال الإنشاءات، بالإضافة إلى مبلغ 2.5 مليون جنيه للتجهيزات كمبالغ مبدئية تزيد بناء الاحتياجات أثناء التنفيذ .

الجدير بالذكر أن الأعمال داخل المستشفى كانت متوقفة تماما ولكنها وصلت نسبتها إلى 65% بعد تعاون المحافظ مع وزير الصحة الحالي والسابق والتي ومن المتوقع أن تصل نسبة الأعمال إلى 100% وافتتاح العيادات ووحدة الغسيل الكلوي بنهاية العام المالي الحالي .

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ معمع الدكتور محمد بدران مدير إدارة التخطيط والمتابعة بمديرية الصحة بدمياط