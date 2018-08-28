حصلت "الوطن" على مذكرة التوجيهات العامة والفنية لمجموعة الرياضة المالية والإحصاء الخاصة بالتعليم الفني بمرحلتيه الثلاث والخمس سنوات، والتي من المقرر أن يتم العمل بها في نظام التعليم الجديد بداية من العام الدراسي المقبل 2018 -2019.