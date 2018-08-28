قال الناقد الرياضي إيهاب الخطيب، رئيس القسم الرياضي بـ"الوطن"، إن شركة فالكون قدمت عرضًا مجانيًا لحراسة لاعبي المنتخب الوطني، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يوافق اتحاد الكرة على العرض.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة"، المُذاع عبر فضائية "CBC"، مساء اليوم، أن الشركة تستطيع تنفيذ المهمة على أكمل وجه، وأن اتحاد الكرة قدم شكوى ضد رامي عباس، وكيل محمد صلاح، بسبب ما اعتبره تدخلًا في عمل الاتحاد، بعدما طالب الاتحاد بتقديم استقالته.

وتابع، أنه من المتوقع أن يُدان وكيل صلاح، مؤكدًا أن معظم مطالب اللاعب مشروعة.

ونفى الخطيب، ما أُثير عن استبعاد محمد صلاح من مباراة النيجر، قائلًا: "محدش يقدر يقول الكلام، وأجيري طلب مشاركته في المباراة".

وأكمل: "كلنا خسرانين من الأزمة، وصلاح أقحم نفسه في مكان لم أكن اتمنى أن يقحم نفسه فيه، حيث تحدث عبر السوشيال عن الأزمة، وكان يجب أن ينأى بنفسه عن هذه المشكلات، خصوصًا أنه قد يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا، كما ستؤثر الأزمة على باقي لاعبي المنتتخب".