تمكنت الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة علي حريق بعامود كهرباء في شارع عبدون بمنشية الجبل الأصفر في الخانكة.

تلقي مجدي نجاح، رئيس مدينة الخانكة، بلاغا بنشوب حريق بعامود كهرباء بشارع عبدون بمنشية الجبل الأصفر.