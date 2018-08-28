موديز ترفع النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية وتؤكد التصنيف عند ‭"B3"‬

رفعت وكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية النظرة المستقبلية لتصنيف مصر إلى إيجابية من مستقرة، وتؤكد تصنيفها الائتماني عند (‭‭B3‬‬).

وتقول الوكالة إن تغيير النظرة المستقبلية إلى إيجابية يرجع إلى استمرار التحسن الهيكلي في الموازنة وميزان المعاملات الجارية، حسب وكالة "رويترز".

وأضافت "موديز" أن ثمة بوادر على أن إصلاحات في بيئة الأعمال تفسح المجال أمام مسار نمو مستدام وشامل يمكن أن يحسن التنافسية في مصر.

وتابعت بأن أسقف تصنيفات الودائع والسندات بالعملات المحلية والأجنبية تظل دون تغيير، ومخاطر إعادة التمويل تظل تمثل تحديا رئيسيا للتصنيف الائتماني لمصر في ظل بيئة مالية عالمية "مضطربة".

وأكدت أن التقدم الكبير الذي أحرزته الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد أضفى قدرا من الاستقرار المالي.

واستطردت "موديز" أنه ثمة قدر من الاستقرار السياسي قد تحقق، ومن المرجح أن يستمر، مما يزيد من احتمال استمرار السياسة العامة المصرية في اتجاهها.