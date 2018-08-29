"جمارك سفاجا" تحبط تهريب كمية من المناظير المكبرة ومستحضرات التجميل

أحبطت الإدارة العامة لجمارك سفاجا محاولتي تهرب جمركي لكمية من المناظير المكبرة دون الحصول على موافقة الجهة الأمنية وكمية من مستحضرات التجميل بالمخالفة للقانون، بغرض التهرب من سداد الرسوم الجمركية والتخلص من القيود الاستيرادية.

تلقى مدحت رجب، مدير عام جمارك سفاجا، إخطارا يفيد بأنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من ميناء ضبا السعودي بإدارة تفتيش الركاب برئاسة محمود أبودوح، مدير إدارة تفتيش الركاب تم الاشتباه فى الراكب "ر.ص.ج"، مصري الجنسية، وبتفتيش أمتعته الشخصية تبين وجود 26 منظار رؤية مكبرة ألماني الصنع مخفاة ضمن أمتعته الشخصية وفي المحاولة الثانية بتفتيش أمتعة الراكب "ا.م.أ" تبين وجود 9 دست بودرة سمر كيك و60 شال صوف داخل الأمتعة الشخصية الخاصة أخفاها داخل جسم السيارة الخاصة به، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 653 ألف و500 جنيه.

وقرر مدحت رجب، مدير عام جمارك سفاجا، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضري ضبط جمركي برقمي 282 و283 لسنة 2018 والتحفظ على المضبوطات.