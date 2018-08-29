نظمت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا فرع بورسعيد، مساء أمس، حفل تخرج طالب وطالبة لبكالوريوس كليتي النقل الدولي واللوجيستيات والهندسة والتكنولوجيا بقسميها التشييد والبناء والعمارة بفرع بورسعيد.

تخرج من كلية النقل الدولي واللوجيستيات 111 طالبا وطالبة وهي الدفعة الثالثة بينما الهندسة والتكنولوجيا بقسميها التشيد والبناء والعمارة تخرج 37 طالب وطالبة وهي الدفعة الأولى بالأكادمية فرع بورسعيد.

عقد الحفل بمقر المركز الثقافي ببورسعيد، وحضره الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، واللواء عبدالقادر درويش، نائب رئيس الهيئة العاملة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتورة أمل عصفور، عميدة فرع الأكاديمية ببورسعيد.