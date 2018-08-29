اعتقال جواسيس وتفكيك خلية إرهابية وإحباط تفجيرات في ايران

أعلنت السلطات الإيرانية اعتقال "عشرات الجواسيس" في هيئات حكومية، وفككت خلية إرهابية، وأحبطت "مؤامرات تفجير" في محطات المترو والجامعات داخل إيران.

وبحسب "سكاي نيوز"، قال وزير المخابرات "محمود علوي"، الثلاثاء، إن قوات الأمن اعتقلت عشرات الجواسيس داخل هيئات حكومية، في وقت ازداد فيه التوتر بين طهران ودول الغرب بعد معاودة الولايات المتحدة فرض عقوبات عليها.

ولم يقم "علوي" بتحديد وقت عمليات الاعتقال أو أسماء الدول التي يعمل المشتبه بأنهم جواسيس لحسابها، لكنه أشار إلى أن الكثير من المعتقلين أفراد مزدوجي الجنسية.

ونقلت وكالة أنباء "الطلبة" شبه الرسمية عن وزير المخابرات الإيراني قوله: "طلبت مرارا من الناس إبلاغنا إذا كانوا يعرفون أي شخص يحمل جنسيتين. وكانت وحدة مكافحة التجسس بوزارة المخابرات نجحت في رصد عشرات الجواسيس في هيئات حكومية مختلفة وألقت القبض عليهم".

وزادت وتيرة الاعتقالات لمن يحملون جنسيتين منذ قال الزعيم الأعلى "علي خامنئي" إن عملاء غربيين اخترقوا هيئات صناعة القرار في إيران، وفي عام 2017، أفادت "رويترز" بأن الحرس الثوري اعتقل ما لا يقل عن 30 من حاملي الجنسية المزدوجة في السنوات الأخيرة، واتهم معظمهم بالتجسس.

وتصاعد التوتر بين طهران وبعض الدول الغربية منذ شهر مايو الماضي، عندما قام الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالانسحاب من اتفاق نووي دولي مع طهران وأعاد فرض بعض العقوبات الأمريكية التي رفعت بعد اتفاق 2015 مقابل فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني.

ولا تعترف إيران بالجنسية المزدوجة ولا تعلن بشكل روتيني عن الاعتقالات أو التهم الموجهة لمزدوجي الجنسية، الذين لهم حق الحصول على المساعدة القنصلية بموجب ميثاق "فيينا".

وقال "علوي" إن قوات الأمن هذا الشهر قامت باعتقال عضوا في تنظيم "داعش" بجنوب إيران، وفككت "خلية إرهابية" في شمال البلاد، وذكر أن وزارة المخابرات أحبطت مؤامرات تفجير في محطات المترو والجامعات، لكنها لم تعلن أيا من ذلك آنذاك.