قال الدكتور عمرو حمروش، عضو مجلس النواب، صاحب مشروع قانون "تجريم إهانة الرموز التاريخية"، إنه تزايد خلال الفترة الأخيرة، عدد من يهاجمون الرموز الوطنية سعيًا للشهرة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامجه "العاشرة مساء" المذاع عبر فضائية "دريم"، أن هذه الانتقادات تهدف إلى زعزعة وإثارة القلاقل لدى الشباب، على حد تعبيره.

وضرب حمروش مثلًا بالزعيم أحمد عرابي والهجمة الشرسة التي تعرض لها في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن الطعن في الشخصيات التاريخية يهدف للتشكيك في وقائع تاريخية ثابتة وإثارة مشاعر الإحباط لدى المجتمع، الأمر الذي يؤدي إلى عدم وجود أي تقدم في أي مجال، على حد قوله.

وأوضح حمروش أن المجتمع المتحضر هو من يحترم رموزه التاريخية ويقدر مواقفها ويتفاعل معها بصورة إيجابية، لأن ذللك يتيح مجال أوسع لسيادة حرية الرأي في المجتمع ويعزز مطالبه وحقوقه ويطور حالة الوعي والحوار لديه.

ولفت حمروش إلى أنه قدم قانون "منع إهانة الرموز الوطنية والتاريخية"، والذي تصل العقوبات فيه للحبس لمدة تصل إلى 5 سنوات في حالة التعرض للإهانة لأي رمز أو شخصية تاريخية.