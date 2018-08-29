قال بسام الشماع، المؤرخ وعضو الجمعية المصرية للتأريخ، إن الصور المتداولة من مقبرة "تي" هي مشاهد مرفوضة وضايقت الجميع، "ومن المؤكد وجود بدائل لوضع مراوح وصناديق بالقرب من هذه النقوش التي يرجع عمرها لـ4000 سنة"، موضحا أن "منظرا واحدا فقط من هذه الأشياء خصصت لها متاحف في العالم".

وأضاف الشماع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أن "عمال الترميم الذين يعملون في هذه المقبرة من حقهم أن يعملوا في ظروف بشرية عادية وآدمية، وكان على وزارة الآثار إنشاء كشك صغير من الأخشاب ليست لها أثاثات تحت الأرض وقت الترميم للمرممين".

وتابع أنه "لولا تداول هذه الصور لم نكن سنعلم شيئا عن هذا التجاوز، وعلى وزارة الآثار المتابعة الجيدة، ومن ينشر هذه الصور يكون لديه ولاء للبلد ويخاف عليها، ولا يشترط أن يكون مغرضا، وعلى المواطنين المشاركة في الإبلاغ عن المخالفات التي تخص الآثار".