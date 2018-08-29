أفادت قناة "سكاي نيوز"، في نبأ عاجل، بأن السلطات العراقية أعلنت فرض حظر التجول في قضاء القائم بالأنبار، بعد التفجير الذي استهدف الجيش وميليشيات الحشد الشعبي.