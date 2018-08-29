قال الدكتور أحمد عبدالعال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن هناك تحسنا في حالة المناخ منذ بداية الأسبوع ودرجات الحرارة في المعدل الطبيعي لها، مضيفا "اليوم سيختلف عن أمس، فنسبة الرطوبة انخفضت 5%، ما يساعد على تحسن الجو".

وأوضح عبدالعال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الشبورة المائية اليوم كانت خفيفة جدا، ولا يوجد أي تحذيرات بخصوصها.

وتابع أن هناك نشاطا للرياح على جنوب سيناء وخليج السويس، ما يؤدي لاضطراب الملاحة في البحر الأحمر، "وعلى الصيادين والمصطافين تجنب النزول لعرض البحر".