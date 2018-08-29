يعقد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اليوم، مؤتمرا صحفيا لاستعراض الإنجازات خلال العام الجامعي الماضي، وما تحقق في مشروع التحول لجامعة الجيل الثالث.