استقبل ميناء نويبع، اليوم، أولى أفواج الحج البري قادم من ميناء العقبة الأردني بعد انتهاء مناسك الحج، على متن عبارات "آيلة "و"برنسيسة" و"سينا"، خلال الفترة من 28 أغسطس حتى 6 سبتمبر 2018.

وقال اللواء هشام أبوسنة، رئيس هيئة موانىء البحر الأحمر، إنه تم إعلان حالة والطوارئ القصوى استعدادا لاستقبال أفواج الحجاج، كما تم تشكيل غرفة عمليات برئاسته وعضوية كلا من اللواء بحري عبدالقادر جاب الله رئيس شركة القناة للتوكيلات الملاحية، واللواء يسري الأخرس نائب مدير شركة الجسر العربي، واللواء صبري وزيري رئيس مجلس مدينة نويبع، وجميع أعضاء المجتمع المينائي لمتابعة موسم الحج والتدخل السريع لتذليل جميع الصعوبات الواردة لحجاج بيت الله الحرام.

وأضاف أبوسنة، أن إدارة الجوازات وفرت جهاز "فاكس" على متن كل عبارة لإنهاء إجراءات الجوازات على متنها خلال رحلة العودة، واستقبال الحجاج بصالات الوصول لإنهاء إجراءات الجمارك والتفتيش للتيسير على الحجاج والعمل على سرعة خروجهم من الميناء.

وأكد على ضرورة تواجد ممثل عن شركات السياحة التابع لها الأتوبيسات لحل أي مشاكل مع تواجد ممثل لوزارة السياحة في خلال فترة الحج، وتجهيز الصالات ونظافة الميناء بالداخل والخارج، وتوفير كراسي خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة، مع استمرار تقديم خدمات الكهرباء والمياه وتكريس جميع إمكانيات الميناء لصالح الحجاج، إضافة لتجهيز صالة "VIP" لخدمة الحجاج حالة وجود تكدسات.

وأضاف رئيس هيئة موانىء البحر الأحمر، أن إدارة مرور نويبع نظمت خط سير أتوبيسات الحجاج حيال خروجها من الميناء، فيما تستعد إدارة الحجر الصحي بالميناء بتوفير سيارتي إسعاف مجهزتين داخل الميناء، مع تواجد عدد من الأطباء متواجدين بصفة مستمرة خلال رحلات العودة.

جدير بالذكر أن لجنة النقل بمجلس النواب زارت ميدانيا ميناء نويبع أثناء سفر الحجاج، وأشادت بما تم اتخاذه من إجراءات للتيسير على حجاج بيت الله الحرام وما تم بموانىء البحر الأحمر لتسهيل السفر وخدمة الحجاج.