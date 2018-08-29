ينظم المركز القومي للبحوث برئاسة الدكتور أشرف شعلان فعاليات المنتدى الوطني الثاني تحت عنوان تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر "المشروعات الصناعية"، خلال الفترة من 2 - 3 سبتمبر المقبل، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، والصندوق المصري لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ووزارة التموين والتجارة الداخلية في مقر المركز.

وقال الدكتور أشرف شعلان، إن هذا المنتدى يأتي بعد نجاح المنتدى الوطني الأول حول "تنمية المشروعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة"، والذي عقد في أبريل الماضي، موضحا أن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصناعية تعتبر من أهم محددات النمو الاقتصادي، وزيادة فرص التشغيل، والحد من البطالة ومحاربة الفقر.

وأكدت وفاء حجاج رئيس شعبة البحوث الزراعية والبيولوجية بالمركز، أن الهدف من المنتدى هو العمل على نشر ثقافة تنفيذ المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة، ونقل تكنولوجيات مستحدثة وتنفيذ برامج تدريبية؛ لرفع كفاءة إدارتها وتنميتها بما يساهم في تحقيق أهدافها المنشودة، ونقل التكنولوجيات والتدريب على إدارة مشروعات صناعية ناجحة ذات جدوى اقتصادية مربحة مع التركيز على فئات معينة كالمرأة والشباب، مشيرة إلى أن محاور المنتدى ستتناول الوضع الراهن للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وآفاق التنمية، والأفكار غير التقليدية للتشغيل، وخلق فرص عمل جديدة ودورها في تنمية الاقتصاد المصري، وإنشاء تجمعات صناعية متكاملة، وتبادل الخبرات الرائدة حول مبادرات رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني في إتاحة مشروعات صغيرة، وأيضا التشريعات الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وعلى هامش المنتدى سيتم توقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع بعض المؤسسات المعنية بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة.

يذكر أن اليوم الأول من المنتدى يتناول عدة موضوعات حول دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تنمية المشروعات الصناعية، والصناعات الكيماوية الحاضر والمستقبل، وصناعات صغيرة ومتوسطة قائمة على صناعة النسيج، ودور تكنولوجيا المعلومات في دعم أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وإنشاء أول حاضنة رقمية فى مجال التصنيع الزراعي للمشروعات الناشئة والصغيرة.