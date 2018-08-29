ضبطت أجهزة الأمن بالبحيرة، اليوم، ميكانيكي أثناء قيادته سيارة نقل مُبلغ بسرقتها، كما تم ضبط دراجة بخارية مسروقة.

تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير الأمن، إخطارًا من العميد عادل كمال مدير مرور البحيرة، بضبط سيارة نقل إسكندرية موديل 2001 زرقاء اللون قيادة (إبراهيم. م. 33 سنة- ميكانيكي) ومقيم بمركز أبوالمطامير، حال قيامهم بعمل حمله مرورية بمدينة أبوالمطامير.

وبالكشف عن السيارة تبين أن اللوحات المعدنية المثبتة عليها مصطنعة ودون بيانات مسجلة ومرخصة بوحدة مرور طنطا بمحافظة الغربية، ومنصرف لها لوحات معدنية باسم مشروبات غازية ومبلغ بسرقتها في محضر مركز بنها بمحافظة القليوبية عن بلاغ المواطن "أحمد. ع".

كما تم العثور على دراجة بخارية بدون لوحات معدنية موديل 2009 سوداء اللون بدائرة مركز شرطة الدلنجات، بالكشف عنها تبين أنها مرخصة بمرور القليوبية ومنصرف لها لوحات معدنية 105989 قليوبية، ومبلغ بسرقتها فى المحضر قسم بنها بمحافظة القليوبية عن بلاغ "هاني. م. م".

وتحررت المحاضر اللازمة وجار العرض على النيابة العامة.