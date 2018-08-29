"الإسكان": 1.6 مليار جنيه لصيانة الطرق الداخلية بـ6 أكتوبر

قال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن جهاز مدينة 6 أكتوبر بدأ تنفيذ خطة لتطوير وصيانة الطرق الداخلية للأحياء السكنية والمناطق الصناعية بالمدينة، بتكلفة تصل إلى 1.6 مليار جنيه، موضحا أن ذلك يجري بالتوازي مع مشروعات تطوير محاور الطرق الرئيسية الجاري تنفيذها بالمدينة.

فيما قال المهندس عصام بدوي، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر: يشمل التطوير إزالة الأجزاء المتهالكة بالطبقة الرابطة للأسفلت، وتأهيل السن واستكماله، وصيانة المرافق (مياه – صرف)، وزيادة غرف صرف المطر بالشوارع، وإعادة رصف أجزاء الطبقة الرابطة، إضافة إلى تنفيذ البردورات، والتبليطات للأرصفة بالإنترلوك، وتنفيذ الطبقة السطحية لكامل الطرق بالأحياء المكتملة المرافق، فضلا عن تنفيذ عدد من المطبات من البازلت، مع وضع اللوحات الاسترشادية والتخطيط اللازم لها بالأماكن التي حددتها الدراسات المرورية بالمدينة، كما تشمل الخطة رصف طرق الأحياء التي وصلت نسبة البناء بها إلى 70%.

وأضاف بدوي، في بيان: جارٍ تنفيذ عدد من المشروعات بقيمة تقديرية 817 مليون جنيه، وتشمل تطوير الأحياء السكنية من (1 - 5) بقيمة 177 مليون جنيه، وتطوير المنطقة الصناعية (1 – 3) بقيمة 115 مليون جنيه، وتطوير المجاورتين (13 - 14) بمنطقة غرب سوميد بقيمة 10 ملايين جنيه، وتطوير الطرق بالتوسعات الشرقية بقيمة 90 مليون جنيه، وتطوير منطقة إسكان الشركات بالتوسعات الشمالية بقيمة 13 مليون جنيه، ورصف طرق منطقة ألفي قطعة بمنطقة امتداد التوسعات الشمالية بقيمة 55 مليون جنيه، وتطوير الطريق الشمالي بقيمة 65 مليون جنيه، والذي يخدم بعض المناطق (التوسعات الشمالية، وجامعة القاهرة، ومناطق الحزام الأخضر، ونقل حركة سيارات النقل الثقيل من طريق جمال عبدالناصر إلى الطريق الشمالي).

وأوضح أنه يجري طرح باقي المشروعات بالأحياء السكنية بقيمة تقديرية 800 مليون جنيه، وتشمل تطوير 12 مجاورة بمنطقة غرب سوميد، وتطوير طريق الكفراوى، والذى يخدم الأحياء السكنية من الأول : السادس، ومنطقة جنوب الأحياء، وتطوير طريق جمال عبدالناصر، الذى يخدم بعض المناطق من ميدان جهينة مرورا بنادي الصيد ومول العرب والحي السابع إلى الحي الثاني عشر، ومنطقة الشماليات، والمنطقة الصناعية، مشيرا إلى أنه جارٍ إعداد مستندات الطرح لمشروع تطوير منطقة جنوب الأحياء السكنية، والحي المتميز، والحي السادس.

ومن أمثلة مشروعات التطوير الجاري تنفيذها، قال بدوي: جارٍ تطوير بعض الطرق بالتوسعات الشرقية (تطوير طريق وادى دجلة)، حيث تم تعديل القطاع العرضي للطريق بما يحقق توفير أماكن انتظار للسيارات بالجزيرة الوسطى بالحارة المُنفذة أمام النادي، لاستيعاب 50 سيارة انتظار موازى للرصيف، وجرى الانتهاء من تنفيذ هذه الأماكن بالإنترلوك، وتخطيط وتنفيذ أماكن انتظار للسيارات بالحارة الأخرى لاستيعاب 80 سيارة انتظار عمودي على الرصيف، وتنفيذ رصف ازدواج للطريق أمام النادي، وتبليط وزراعة الجزيرة الوسطى بالنخيل البلدي والصبار المزهر.