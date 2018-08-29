تسجيل الدخول
محمود مسلم يكتب: تقدم الخارج.. الحكومة أم الشعب؟!

أحدث الأخبار

عاجل| القوات المسلحة: القضاء على 13 تكفيريا والقبض على 18 آخرين

عاجل| القوات المسلحة: القضاء على 13 تكفيريا والقبض على 18 آخرين

وكيل "تعليم مطروح": تسليم المدرسة النووية الجديدة بالضبعة خلال أسبوع

وكيل "تعليم مطروح": تسليم المدرسة النووية الجديدة بالضبعة خلال أسبوع

الخشت: نقل مخازن الجامعة من تحت القبة.. وجودها كان "كارثة"

الخشت: نقل مخازن الجامعة من تحت القبة.. وجودها كان "كارثة"

جامعة القاهرة تلغي الرسوم الإدارية على سفر أعضاء هيئة التدريس للخارج

جامعة القاهرة تلغي الرسوم الإدارية على سفر أعضاء هيئة التدريس للخارج

"الصحة" تطلق مبادرة "مصر بلا إدمان" من الإسكندرية غدا

"الصحة" تطلق مبادرة "مصر بلا إدمان" من الإسكندرية غدا

مميش: توسعات الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية تعكس نجاح السياسات والإدارة

مميش: توسعات الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية تعكس نجاح السياسات والإدارة

اختيارات الوطن

"التنظيم والإدارة": روبوت آلي للرد على استفسارت قانون الخدمة المدنية

"التنظيم والإدارة": روبوت آلي للرد على استفسارت قانون الخدمة المدنية

ماذا يحدث للرجال إذا تناولوا حبوب منع الحمل؟

ماذا يحدث للرجال إذا تناولوا حبوب منع الحمل؟

العيد خلص والخصومات مستمرة: خطة لتنشيط «الحال الواقف»

العيد خلص والخصومات مستمرة: خطة لتنشيط «الحال الواقف»

«عجلة عوض» هى إيده ورجله: عِشرة عمرها 60 سنة

«عجلة عوض» هى إيده ورجله: عِشرة عمرها 60 سنة

أولمبياد طوكيو تفتح الباب للمتطوعين والمصريون: «جايين لك»

أولمبياد طوكيو تفتح الباب للمتطوعين والمصريون: «جايين لك»

«آية وإيمان وأسماء ومى».. يوحدن مصر والسودان وإثيوبيا بـ«النيل والفن من المنبع إلى المصب»

«آية وإيمان وأسماء ومى».. يوحدن مصر والسودان وإثيوبيا بـ«النيل والفن من المنبع إلى المصب»

الأكثر قراءة

عاجل