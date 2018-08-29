عززت مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، من استثماراتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام المالي 2018، وذلك باستثمارها مبلغ ملياري دولار، لدعم القطاع الخاص، وتشجيع الابتكار، ودفع عجلة النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل في المنطقة.

وقدمت المؤسسة تمويلاً بأكثر من مليار دولار من حسابها الخاص، حيث ساهمت في توفير مليار دولار أخرى من مستثمرين آخرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام المالي 2018، والمنتهي في 30 يونيو.

وقد ساهمت استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في خلق أكثر من 119 ألف فرصة عمل وتوزيع الطاقة على نحو 500 ألف شخص، وتقديم الرعاية الصحية لأكثر من 2.9 مليون شخص.

وقال مؤيد مخلوف، المدير الإقليمي للمؤسسة: "سجلت مؤسسة التمويل الدولية رقمًا قياسيًا جديدًا باستثماراتها في المنطقة في عام 2018 المالي، مضيفا: "تمكنَّا، بمساعدة شركائنا في مجموعة البنك الدولي ومؤسسات التمويل الأخرى، من تذليل العقبات التي تواجه التمويل الإنمائي وتوفير حلول جديدة وحشد المستثمرين من القطاع الخاص لدعم المشاريع الرئيسية التي من شأنها مساعدة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على النمو، وتوفير فرص العمل، وتحقيق الازدهار".

وتعد مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، أكبر مؤسسة إنمائية عالمية، تركز بصورة حصرية على "دعم وتنمية القطاع الخاص في البلدان النامية".