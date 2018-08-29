صرح الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية، بتوزيع 7 أطنان و500 كيلو جرام لحوم أضاحي على مستوى مراكز ومدن المحافظة، بالتعاون مع جمعية الأورمان الخيرية، وبالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتوفير المواد والسلع الغذائية واللحوم للأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية.

وأشار عادل درغام مدير جمعية الأورمان بالمنوفية، إلى أنه جرى ذبح 25 رأس عجل بقري بمجزر أشمون تحت إشراف بيطري كامل بإجمالي 7 طن و500 كيلو جرام لحوم، جرى توزيعهم على غير القادرين من الأرامل والمطلقات والأيتام ومحدودي الدخل من أبناء المحافظة، موضحا أنه يجري تحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة.

ومن جانبه، أشاد الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية بهذه الأنشطة المجتمعية، وأشار إلى أنها تساهم بشكل فعال في رفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر والحد من معانتهم وتعمل علي تخفيف أعباء الحياة من أجل تحسين مستوى معيشة هذه الأسر.