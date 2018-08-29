أعلنت وزارة الموارد المائية والري، تنفيذ قرارات إزالة لتعديات على النيل ممثلة في إدارة حماية النيل بالقاهرة الكبرى.

وأوضحت أن إزالة التعديات تنفذ بالبر الشرقي الأصيل من كوبري 15 مايو حتى كوبري إمبابة، وبرفقة شرطة المسطحات بالقاهرة وقوات الأمن.