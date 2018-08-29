وافق مجلس الوزراء على طلب محافظة كفر الشيخ الموافقة على التصرف بالبيع بالاتفاق المباشر بمقابل الانتفاع لمدة 30 سنة في مساحة 150 فدانًا بالمنطقة الصناعية بمطوبس بالمحافظة، للشركة القابضة للبتروكيماويات، لتنفيذ مشروع إنتاج المواد اللاصقة والألواح الخشبية متوسط الكثافة عالية الجودة (MDF).

وقال بيان للمجلس إن هذا المشروع يستهدف تنشيط صناعة الأثاث والموبيليا، وسد حاجة السوق المحلية من خلال إحلال جزء من واردات السوق من هذه الألواح التي تصل إلى حوالي 685 ألف متر مربع وتوفير النقد الأجنبي، إلى جانب معالجة مشكلة البطالة بالمحافظة، حيث يتيح المشروع 500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ذلك فضلاً عن إعادة تدوير كميات كبيرة من الذي تعتمد عليه هذه الصناعة وتجنب الآثار البيئية المترتبة على حرقه.