قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من أيمن نور، والتي يطالب فيها بوقف القرار الصادر من نقابة الصحفيين بشطب اسمه من جداول النقابة لجلسة 14 أكتوبر المقبل.

واختصمت الدعوى رقم 23627 لسنة 72 قضائية نقيب الصحفيين بصفته. وكانت نقابة الصحفيين قررت شطب عضوية الهارب أيمن نور من جداول النقابة، لعدم سداد الاشتراكات لأكثر من 5 سنوات متصلة.

وقالت النقابة في بيان لها: "إعمالا لقانون النقابة رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين إسقاط عضوية أيمن نور من جداول النقابة، لعدم سداده الاشتراكات الخاصة به لأكثر من 5 سنوات متصلة".