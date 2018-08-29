تشارك مجموعة "القلعة" مع مجموعة من مقدمي المنح الدراسية العليا من القطاع الخاص والمجتمع المدني والهيئات المانحة في مبادرة تنظيم أول ملتقي للتواصل مع الشباب الحاصلين على المنح الدراسية العليا بعد عودتهم للعمل في مصر.

وقالت غادة حمودة، رئيس قطاع الاتصالات والاستدامة بالقلعة، إن المبادرة تهدف إلى تبادل الآراء والخبرات بين الشركة وبين الجهات المانحة والحاصلين على المنح الدراسية، وهو ما سيساهم بدوره في خلق منصة تواصل تفاعلية لتنسيق الجهود والتعاون المشترك في تحقيق تطلعات الشباب وتلبية احتياجات سوق العمل والاقتصاد المصري.

وتأتي هذه الشراكة ضمن جهود "القلعة" المستمرة منذ نشأتها عام 2004 للمساهمة في الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتزويد الشباب المصري بفرص التعليم المتميز من خلال استحداث نموذج شامل يركز على كافة الأطراف بدءًا من الطالب ومروراً بالمعلم ثم خريج الجامعة، وكذلك برامج تأهيل الشباب لسوق العمل وساهمت مجموعة المبادرات التي أطلقتها "القلعة" حتى الآن في دعم أكثر من 20 ألف شاب وشابة في شتى المجالات .

ويتضمن الملتقى المقرر عقده في الثالث من سبتمبر حلقة نقاشية يشارك فيها بعض الحاصلين على منح مؤسسة القلعة للمنح الدراسية لعرض تجاربهم كاملة بدءًا من التقديم ومرورًا بالقبول والسفر ثم العودة للوطن، بالإضافة إلى مناقشة التحديات الراهنة وفرص تحسين منظومة المنح الدراسية العليا المقدمة من القطاع الخاص والجهات المانحة، فضلاً عن كيفية تحقيق تطلعات وتعظيم إسهامات العائدين بكل طاقاتهم وإمكاناتهم. وإلى جانب شركة القلعة، تضم اللجنة المنظمة لملتقى تواصل للحاصلين على المنح مؤسسة ساويرس للتنمية المجتمعية و"أميدايست" ومؤسسة "فورد" ومؤسسة "مصر الخير".