في صدمة جديدة للاقتصاد التركي الذي يعاني على خلفية انهيار الليرة، أعلنت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني تخفيض التصنيف الائتماني لـ20 بنكا في تركيا.

وأوضحت في بيان أنه من أسباب اتخاذ هذا القرار تراجع قيمة الليرة التركية بالإضافة إلى تراجع القدرة التمويلية للبنوك، بحسب ما نقلت صحيفة "زمان" التركية المعارضة.

ووفق بيان الوكالة "فإن تخفيض التقييم والتصنيف الائتماني يعكس تقليل ثقة وأمان المستثمرين وتقييد التمويلات بشكل جماعي".

وأكدت الوكالة أن أنشطة القطاع المصرفي في تركيا تعرضت لاضطرابات في الأشهر الأخيرة، ويتوقع أن تكون هذه الاضطرابات أقوى من المعدلات التي تم توقعها من قبل.

وتشهد الليرة التركية انهيارا تاريخيا بعد أن فقدت نحو 40% من قيمتها، على خلفية أزمة دبلوماسية مع الولايات المتحدة لاحتجاز "أنقرة" القس الأمريكي أندرو برانسون بتهم إرهاب وتجسس.