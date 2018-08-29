نظم المركز الإقليمي لأخلاقيات المياه والإدارة المركزية للتوعية والإرشاد المائي، ندوة توعية للعاملين بقطاع التدريب بوزارة الإنتاج الحربي بمدينة السلام بحضور المهندسة حسناء العرابي، كبير أخصائيين والمشرف على الإدارة العامة لشؤون المرأة بوزارة الإنتاج الحربي.

تستهدف الندوة توعية جموع العاملين بالحفاظ على المياه وضرورة ترشيدها وحمايتها من الهدر والتلوث من جانب كافة فئات المجتمع.

حاضر في الندوة الدكتور حسام الإمام، مدير المركز الإقليمي لأخلاقيات المياه، وإيمان قابيل، مدير إدارة الإعلام والتوعية بالإدارة المركزية للتوعية والإرشاد المائي۔