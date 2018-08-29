"ما تيجي نخرج" اقتراح عادة ما يقال بصورة يومية بين الأصدقاء وزملاء العمل وأفراد الأسرة، وبعد اتخاذ القرار تتحول الجملة إلى سؤال "هنخرج فين؟"، كثيرا ما يتم الإجابة عليه بعد حيرة شديدة، فإذا كنت من محبي الخروج ليلًا وحضور الحفلات الفنية والثقافية لتغيير "المود" والتخلص من ضغوطات الحياة وأعباء العمل، سوف تجد الإجابة عند "أي خدمة".

وتستعرض "الوطن" أبرز الفعاليات الفنية والثقافية اليوم الأربعاء، وأماكن إقامتها وأسعار التذاكر، استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها، والتي جاءت كالتالي:

- حفل على الحجار الشهري على مسرح الحكمة بساقية الصاوي، الساعة التاسعة مساء، وأسعار التذاكر تبدأ من 80 حتى 145 جنيهًا.

-يقيم متحف أم كلثوم بقصر المانسترلي، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية صالونا ثقافيا بعنوان "كوكب الشرق" في الثامنة مساء، ويدور حول التأثير الفني والثقافي لسيدة الغناء العربي "أم كلثوم" من خلال الأغاني الوطنية التي قدمتها، والدخول مجاني.

- حفل فريق "مزاهر" لفنون الزار في المركز المصري للفنون "مكان" بوسط البلد الساعة الثامنة مساء، سعر التذكرة 50 جنيها.

- عروض التنورة المصرية بوكالة الغوري الساعة السابعة والنصف مساءً، وتقام يوم السبت والاثنين والأربعاء من كل أسبوع، وسعر التذكرة 5 جنيهات.

- العرض المسرحي "حدث في بلاد السعادة" على مسرح السلام بشارع القصر العيني، بطولة مدحت تيخا، علاء قوقة، حسن العدل، المطرب وائل الفشني و من النجوم العرب راسم منصور من العراق، خدوجة صبري من ليبيا، نسرين أبي سعد من لبنان و مجموعة من الشباب، الساعة 9 مساء، أسعار التذاكر 100، 75، 50، 30 و 20 جنيها.

-العرض المسرحي "سيلفى مع الموت" على مسرح ميامي مونودراما من تأليف وبطولة الفنانة نشوى مصطفى ومن إخراج محمد علام، الساعة الثامنة والنصف مساء.

-العرض المسرحي "الحادثة" على مسرح الغد بالعجوزة من تأليف لينين الرملي وإخراج عمرو حسان، من بطولة مصطفى منصور، ياسمين سمير فى الساعة الثامنة مساء، أسعار التذاكر 30، 20 جنيها.