فتحت الأمانة العامة لمؤتمر أدباء مصر، باب المشاركة في المحاورة البحثية للدورة الـ33 للمؤتمر أمام الباحثين المصريين من شتى أنحاء مصر وبمختلف فئاتهم، سواء كانوا من الأكاديميين أو غيرهم من المهتمين بالبحث الأدبي أو ممارسيه.

ويشترط أن تندرج الأبحاث تحت عنوان "المشروع البحثي العام للمؤتمر" وهو: "المنتج الثقافي بين حرية الإبداع واقتصاديات الصناعة" الذي يتضمن المحاور البحثية التالية: المحور العام الأول بعنوان "المؤسسات الثقافية ونشر العمل الثقافي"، المحور العام الثاني بعنوان "العدالة الثقافية وآليات التمكين"، أما المحور العام الثالث فبعنوان "الجوائز الثقافية ومعايير التقييم"، بالإضافة للمحور الرابع بعنوان "تسويق المنتج الثقافي موقف الإعلام"، والمحور العام الخامس بعنوان "الأدب المصري المعاصر في مناهج التعليم بين الحضور والغياب"، أما المحور العام السادس والأخير فبعنوان "التيارات الفكرية في مواجهة الإبداع".

وللباحث حرية المشاركة في محور واحد من المحاور الفرعية الـ6 طبقا لضوابط المشاركة في مسابقة أبحاث المؤتمر وهي أن يكون البحث مكتوبا باللغة العربية الفصحى، وأن يلتزم الباحث بأصول البحث العلمي، وألا يقل البحث المقدم عن 3000 كلمة، ولا يزيد عن 5000 كلمة، وألا يكون الباحث قد شارك في آخر دورتين للمؤتمر، ولا يجوز للباحث المشاركة بأكثر من بحث في المؤتمر، على أن تقدم الأبحاث بداية من نشر هذا الإعلان حتى موعد غايته 30 سبتمبر المقبل، وستخضع الأبحاث المقدمة للتحكيم العلمي وفق النهج الأكاديمي المتبع في هذا الصدد، ومن خلال هذا الفحص سيتم اختيار باحثين من كل محور فرعي، وتنشر في كتاب الأبحاث للمؤتمر، وسيتم عرضه في الجلسات البحثية للمؤتمر، كما يحصل أصحاب الابحاث الفائزة علي مكافآت مالية.

يذكر أنه في الاجتماع الثالث للأمانة العامة لمؤتمر أدباء مصر في دورته الثالثة والثلاثين 2018، اختار أعضاء الأمانة محافظات مرسى مطروح والأقصر والغربية وقنا لإقامة المؤتمر هذا العام ولم يُستقر بعد المحافظة التي سيتم إقامة المؤتمر بها.