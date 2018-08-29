تابع اللواء رفعت حتاتة، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة النظافة والخدمات المتكاملة للسكة الحديد، اليوم، حركة العمل في عدد من المواقع الخاصة بالشركة داخل المحطات والقطارت، بعد عطلة أيام العيد لمراقبة أعمال التأمين والنظافة، ومجهودات العاملين في أعمال نظافة ورشة قطارات سوهاج ومحطة المرابعين ونظافة قطار 912 فرنساوي، صباح اليوم، من محطة الإسكندرية قيام الساعة 11.5 صباحا.

وشكر حتاتة، في بيان رسمي اليوم، جميع العاملين بالشركة لما أظهروه من إخلاص وتفان في العمل، حتى ظهرت القطارات والمحطات والورش بمظهر نظيف ولائق، مما كان له الأثر الإيجابي عند معظم ركاب مرفق السكك الحديدية، قبل وأثناء وبعد إجازة عيد الأضحى المبارك.

وشدد رئيس الشركة على الحفاظ على هذا المستوى والاستعداد لدخول المدارس والجامعات خلال شهر سبتمبر المقبل.