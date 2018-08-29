فرج عامر: محمد صلاح "فخر العرب".. ولا عزاء للجبلاية

أبدى البرلماني فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اعتذازه للاعب العالمي محمد صلاح.

وقال "عامر"، في تصريحات اليوم، إنه خلال ساعات قليلة سيجلس "نجمنا المصرى فخر العرب محمد صلاح، مع كريستيانو رونالدو ولوكامودريتش، لاختيار واحدا منهم ليصبح أفضل لاعب فى أوروبا لعام 2018.

وأكد "عامر" أن مجرد اختيار محمد صلاح للتصفية النهائية، إنجاز وفخر لكل العرب، متابعا: اختيار صلاح معناه أنه تخطى أعظم لاعبي العالم، تخطى ميسي صاحب التاريخ الكبير في عالم الساحرة المستديرة، وتخطى نيمار صاحب أغلى صفقة في التاريخ، وتخطى نجوم فرنسا حاملي كأس العالم بما فيهم بوجبا وفاران وكيلين مبابي، كما تخطى نجوم بلجيكا هازارد ودى بروين.

وتابع: محمد صلاح تخطى نجوم أمريكا الجنوبية بما فيهم نجوم السامبا والتانجو، تخطى كل نجوم الدورى الإنجليزى والألماني والإيطالي والفرنسي، ولا عزاء للجبلاية.

وكان وكيل محمد صلاح ومحاميه الخاص رامي عباس، قد فجّر أزمة على خلفية إرساله خطاباً إلى اتحاد الكرة، يتضمن عدة طلبات تضمن الحفاظ على حقوق "صلاح" فيما يتعلق بالإعلانات، وضمان عدم مضايقته، ووجود حراسة خاصة مصاحبة له بمصر، وهو مارد عليه الاتحاد بأن هناك طلبات يمكن تنفيذها وأخرى غير مقبولة.