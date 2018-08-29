محمد فراج يبدأ تصوير "الممر" مع شريف عرفة خلال أيام

يبدأ الفنان محمد فراج خلال الأيام المقبلة، تصوير دوره في الفيلم الجديد "الممر" مع المخرج شريف عرفة، وعدد من النجوم منهم أحمد عز وهند صبري، وأحمد رزق، وأمير صلاح الدين، وآخرين، والفيلم تأليف شريف عرفة وحوار أمير طعيمة، وإنتاج شركة الماسة هشام عبدالخالق.

وأضاف "فراج" لـ"الوطن": "سعيد جدًا بالعمل لأول مرة مع المخرج شريف عرفة، فالعمل معه شرف للفنان، وكان حلمي أن أعمل معه، وخصوصًا أنى أقدم دور مفاجأة للجمهور، والفيلم خطوة مهمة جدًا لكل العاملين به".

يتناول الفيلم قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم قائد المجموعة 39 قتال الشهيد إبراهيم الرفاعي.