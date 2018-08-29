أكد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أن الـ1300 عربة قطار جديدة والتى سيتم توريدهم لهيئة السكة الحديد، ستحدث طفرة كبيرة في أسطول عربات القطارات داخل الهيئة، مشيرا إلى أنها تشمل 500 عربة مميزة، و500 عربة مميزة مكيفة، و300 عربة مكيفة درجتين أولى وثانية، موضحا أن هذه الخطوة مهمة جدا في تنفيذ خطط تطوير منظومة السكة الحديد.

وقال "عرفات" لـ"الوطن"، إن الوزارة تسعى إلى تحقيق إنجاز غير مسبوق بتطوير وتحديث منظومة السكة الحديد بشكل كامل، موضحا أن مشروعات تطوير نظم كهربة الإشارات مستمرة، وذلك بتكلفة إجمالية 17 مليار جنيه، لافتا إلى أن الوزارة ستعمل على تطوير نظم وحدة التحكم المركزى لمنع حوادث القطارات، وأيضا نظم الإتصالات، وتجديد القضبان، وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات.

يذكر أن مجلس الوزراء قد وافق اليوم، على قيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالتعاقد بالأمر المباشر مع شركة ترانس ماش هولدنج المجر (TMHH) التحالف "المجري الروسي"، على شراء 1300 عربة ركاب طرازات مختلفة للقطارات، والتفاوض مع الشركة لعمل عقد صيانة للعربات لمدة 15 عاماً شاملة قطع الغيار المطلوبة، على أن تقوم الشركة بإنشاء ورشة جديدة مزودة بجميع الأدوات والمعدات المطلوبة لصيانة وعمرة العربات.