برأت محكمة عراقية، اليوم، امرأة ألمانية تركية من تهمة الارتباط بتنظيم "داعش" الإرهابي، بحسب مصدر قضائي، بعد أكثر من عام على احتجازها.

وتحتجز هادية عبد القادر بدون توجيه تهم إليها منذ أن اعتقلتها قوات الأمن العراقية في منطقة كان يسيطر عليها التنظيم في الموصل.

وجرى إخراج التنظيم المتطرف من المدينة في يوليو العام الماضي بعد معركة استمرت أشهرًا اعتقل خلالها أشخاص يشتبه في أنهم عناصر في التنظيم.

إلا أن قاضيا في المحكمة الجنائية المركزية في بغداد لم يجد أدلة على ارتباط هادية عبد القادر بالتنظيم، بحسب ما ذكر مصدر قضائي اليوم.

وستبقى المرأة البالغة 40 عاما في السجن فيما أمهلت المحكمة النيابة شهرًا لتقرر ما إذا كانت ستؤكد الحكم أو تطعن فيه.

ولم يؤكد مكتب ممثل نيابة مكافحة الإرهاب في ألمانيا تفاصيل القضية واكتفى بالقول لوكالة فرانس برس إن اسمها "غير معروف" لدى السلطات.

وأصدر العراق أحكاما بالإعدام على أكثر من 300 شخص، من بينهم 100 أجنبي على الاقل، بعد ادانتهم بالانتماء لتنظيم "داعش" الإرهابي، كما حكم على عدد مماثل بالسجن الموقت، بحسب مصدر قضائي عراقي.

وفي إبريل الماضي خففت محكمة عراقية حكم الإعدام على امرأة ألمانية من أصل مغربي وحكمت عليها بالسجن 20 عامًا بتهمة الانتماء لتنظيم "داعش" الإرهابي.

وفي فبراير حكم على فتاة ألمانية، 17 عامًا، بالسجن 6 سنوات لانتمائها للتنظيم وعبورها الحدود في شكل غير قانوني.