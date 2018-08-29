قال الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، إن الجامعة تمتلك مزرعة على مساحة 60 فدانًا فقط بمنطقة البستان بمركز الدلنجات، ويجرى فيها زرع ما يزيد على 3000 نوع من القمح بها، منها بذور لقمح مقاوم للأملاح وآخر الذي قام بزرعه سيدنا يوسف عليه السلام، وكلاهما من الأنواع النادرة والهامة والمطلوبة جدا للتصدير، كما يوجد بها 750 نوع شعير من أجود الأنواع و30 رأس ماشية أمهات و100 رأس أغنام.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقده رئيس الجامعة، اليوم، في إطار استعدادات الجامعة للمشاركة في مبادرة "أفضل جامعة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مطالبا الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة بتخصيص 1000 فدان لإنشاء مزارع على أعلى مستوى علمي وآمن على الصحة، لإنتاج محاصيل زراعية خالية من الهرمونات والأسمدة الضارة وإنتاج حيواني آمن، وبسعر التكلفة الذي يتراوح من 80 إلى 85 جنيهًا لكيلو اللحوم، وهو ما قامت الجامعة بطرحه فعلا في عيد الأضحى.

وأضاف أن الجامعة بها كفاءات كبيرة من الأساتذة والطلاب حصلوًا على جوائز وشهادات تقدير من جهات عالمية، ولدينا تآخٍ وبروتوكولات تعاون مع 8 جامعات باليابان وروسيا وأمريكا، ولكن مع توافر العنصر البشرى المميز جداد فإن إمكانيات الجامعة ضعيفة للغاية ولا تتيح لهؤلاء فرصة للإبداع، موضحا أن الدكتور أحمد عبدالكريم أحد دكاترة كلية الزراعة، يتدرب تحت إشراف أكبر أساتذة جامعة كامبردج الدكتور جولين هيبرد، وقدم دراسة تتيح زراعة الأرز بريتين فقط أو ثلاثة في السنة مثل القمح وهو ما يعيد لنا إمكانية زراعة الأرز من جديد دون الحاجة إلى ملايين المتر مكعب من المياه.

وأكد صالح، ضرورة تضافر جهود جميع الجهات الخيرية والمنتجة والغرفة التجارية وجمعيات رجال الأعمال وشركات البترول والغاز، لإنشاء مستشفى الجامعة الذي سيخدم محافظة كبيرة مثل البحيرة وطريق إسكندرية القاهرة الزراعي والمحافظات المجاورة.

وأشار الى أن مشكلة الجامعة في الإمكانيات المادية وخاصة تخصيص الأراضي، موضحا أن هناك تهديدًا جديدًا بغلق كلية التمريض وتشريد الطلبة بها، حيث إن مقر الكلية الآن داخل مستشفى دمنهور، والمستشفى يطالب بإخلاء مبنى الكلية وحتى الآن لا يوجد بديل متوفر للجامعة عنه، برغم أن هناك امر تخصيص من سنة 2006 بمساحتي 2080 فدانًا داخل مستشفى دمنهور إلا أنه حتى الآن لم يمكنا أحد من تسلم هذه الأرض، مشيرا أن مساحة الجامعة صغيرة جدا حيث إنها على مساحة 13 فدانًا فقط وملتحق بها ما يزيد على 77 ألف طالب غير الموظفين والإداريين على الرغم من أن أصغر جامعة بمصر على مساحة 100 فدان.