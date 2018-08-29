قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الوزارة تبحث إصدار عملة بقيمة جنيهين، مؤكدا أن القرار سيصدر قريبًا، وأن العالم كله أصدر عملة بهذه القيمة.

وأضاف "معيط"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " رأي عام"، على قناة "تن"، لم يكن هناك أسس يتم التوافق عليها لحساب قيمة الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية، ولكن تم التوصل إلى صيغة وأسس ومعايير لحساب الضريبة على المنشآت الفندقية وتم توقيع بروتكول مع وزيرة السياحة بذلك وحازت المعايير على توافق الجميع.

وتابع: "القطاع السياحي والفندقي مبسوطين من البروتكول الجديد، الأسس والمعايير ثابتة حتى نهاية 2018، وإذا حدث على البروتوكول أي تعديل سيتم الأمر بالتوافق بين الجميع".