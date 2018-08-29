أكد وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس، الأربعاء، أنه "لم يتم اتخاذ قرارات" بشأن تعليق التدريبات العسكرية مع كوريا الجنوبية، غداة تلميحه إلى أن تعليق هذه التدريبات قد انتهى.

في يونيو الماضي وبعد أن عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قمة تاريخية مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في سنغافورة، قالت الولايات المتحدة إنها ستعلق تدريبات "معينة" مع كوريا الجنوبية بما فيها تدريبات "أولشي فريدوم جارديان"، الواسعة التي كان من المقرر أن تجري في أغسطس.

وقال ماتيس في بيان "لقد علقت وزارة الدفاع ثلاثة تدريبات عسكرية لمنح الفرصة للدبلوماسيين للتفاوض على نزع الاسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية في شكل يمكن التحقق منه ولا عودة عنه".

وأضاف "لم يتغير موقفنا العسكري منذ انتهاء قمة سنغافورة، ولم يتم اتخاذ قرارات حول تعليق أي تدريبات مستقبلية".

وفي مؤتمر صحافي الثلاثاء صرح ماتيس ان البنتاغون لا يخطط حاليا لتعليق أي تدريبات عسكرية.

وقال "لقد اتخذنا خطوة تعليق العديد من أكبر التدريبات العسكرية كبادرة حسن نية.. ولكننا لا نعتزم تعليقها بعد الآن".