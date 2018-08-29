أكدت غادة عجمي، عضو مجلس النواب، أن التعليق على المرأة بأي أسلوب اقتحام لخصوصيتها، مضيفة: "فقدنا الاحترام في السنوات الماضية، ونحاول إعادته".

وأضافت "عجمي"، خلال حوارها في برنامج "آخر النهار"، على قناة "النهار"، مع الإعلامي معتز الدمرداش، أن هناك مشاريع قوانين جديدة وتعديلات على القوانين القديمة من قبل النواب لمنع ظاهرة التحرش، مشددة على ضرورة وضع عقوبات للتحرش.

وطالبت عضوة مجلس النواب، بحلاقة شعر كل من يقوم بالتحرش بفتاة، كما كان يحدث قديمًا في الستينيات، وكذلك يجب انتشار دوريات أمنية في كل مكان لمواجهة ظواهر التحرش.

وناشدت الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار قرارات رئاسية للقضاء على مثل هذه الظواهر.