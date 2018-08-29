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محمود مسلم يكتب: تقدم الخارج.. الحكومة أم الشعب؟!

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انتهاء اجتماع "وفد الجيزة" وقيادات الحزب وعدوا بحل أزمة المياه

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